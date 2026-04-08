Трамп раскрыл состав американской делегации на переговорах с Ираном

Прямые переговоры США и Ирана в Пакистане пройдут уже очень скоро, сообщил американский президент Дональд Трамп. Вероятнее всего на встрече будут присутствовать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также зять господина Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер, сказал президент в интервью The New York Post.

Вице-президент Джей Ди Вэнс с большей вероятностью не сможет присутствовать на встрече, добавил господин Трамп. Господина Вэнса не отравят в Пакистан из соображений безопасности, сказал он.

Высший совет нацбезопасности Ирана заявлял, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона пройдут 10 апреля в Исламабаде. Сегодня Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, стороны близки к мирному урегулированию и должны за это время достичь соглашения, в частности по Ормузскому проливу.