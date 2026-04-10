Иран и Ливан разводят по разным окопам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил вечером 9 апреля, что не намерен останавливать операцию в Ливане, несмотря на то что власти Ирана считают остановку боевых действий на этом фронте частью режима прекращения огня, установленного с США. Заявление премьера прозвучало на фоне подготовки переговоров Вашингтона и Тегерана, которые должны состояться 11 апреля в Пакистане. Ситуация в Ливане не единственное, что бросает вызов дипломатическим усилиям. Трафик в Ормузском проливе по-прежнему не восстановлен, а некоторые страны Персидского залива продолжают сталкиваться с ракетными атаками Ирана.

Фото: Adnan Abidi / Reuters Последствия от израильских ударов по Ливану

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Свое заявление по поводу Ливана Биньямин Нетаньяху сделал 9 апреля. «В Ливане нет прекращения огня,— подчеркнул глава правительства.— Мы продолжаем наносить удары по "Хезболле" со всей силой и не остановимся, пока не восстановим вашу безопасность. Наши великие достижения как в Иране, так и в борьбе против "оси зла" (группы близких к Ирану военизированных формирований.— “Ъ”) привели к историческому сдвигу в положении Израиля в регионе. Они также повлекли за собой изменение наших отношений со странами, с которыми у нас ранее не было связей».

Отдельно Биньямин Нетаньяху сообщил, что инициировал начало прямых переговоров с центральным правительством Ливана для разоружения «Хезболлы», действующей как государство в государстве, и для достижения «устойчивого мирного соглашения» с Бейрутом.

В преддверии намеченных на 11 апреля переговоров с Ираном в Пакистане администрация президента Дональда Трампа попыталась уговорить Израиль сократить хотя бы масштаб нападений на Ливан, сообщили источники The Wall Street Journal. Причина заключается в том, что Иран считает ситуацию в Ливане частью своего соглашения с США о двухнедельном прекращении огня.

Сохранение этого требования подтвердил вечером 9 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. «Мы не стремились и не стремимся к войне. Однако мы ни в коем случае не откажемся от наших законных прав, и в этом отношении мы рассматриваем весь фронт сопротивления (неформальный клуб лояльных к Ирану сил.— “Ъ”) как единое целое»,— говорится в письменном заявлении аятоллы, размещенном в соцсети X.

Но в Израиле полагают, что сейчас наступил наилучший момент для того, чтобы значительно ослабить союзника Ирана — «Хезболлу». Руководство еврейского государства намерено продолжать войну в Ливане до тех пор, пока шиитская группировка не лишится своего военного потенциала, заявили израильские источники Maariv.

По их словам, в течение двух-пяти дней Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет интенсифицировать удары и лишить «Хезболлу» способности запускать ракеты по Израилю, а затем перейти к мерам политического давления, элементом которых, вероятно, станет установление отношений с центральным правительством Ливана. Прямые ливано-израильские переговоры, по данным американского издания Al-Monitor, могут состояться уже на следующей неделе в Вашингтоне.

Как дал понять глава генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир, боевые действия против «Хезболлы» — это «основная зона боевых действий» для армии. «Армия обороны Израиля находится в состоянии войны, перемирия нет,— подчеркнул военачальник во время визита на позиции израильских военных в южноливанском городе Бинт-Джубайль.— Мы продолжаем сражаться здесь, в этом секторе, это наша основная зона боевых действий». Он подчеркнул, что ЦАХАЛ может в любой момент возобновить боевые действия в Иране с новой силой.

Подготовка к американо-иранским переговорам не добавила прочности режиму прекращения огня и на местах. Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и лояльные к нему группировки в нанесении новых ударов по их территории.

А движение через Ормузский пролив, которое было главным предметом беспокойства США, так и не было восстановлено, как предписывала сделка.

«Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, ему лучше этого не делать, а если это и происходит, то немедленно прекратить!» — заявил в ночь на 10 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В другом сообщении американский лидер добавил: «Иран крайне плохо, а некоторые сказали бы, бесчестно справляется с задачей обеспечения беспрепятственного прохода нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!»

«Давайте внесем ясность: Ормузский пролив не открыт,— констатировал, с свою очередь, 9 апреля министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер.— Доступ ограничен, обусловлен и контролируется. Иран ясно дал понять — как своими заявлениями, так и действиями,— что проход осуществляется с разрешения, при соблюдении условий и под политическим давлением. Это не свобода судоходства. Это принуждение».

Эмиратский министр подчеркнул, что судоходная артерия должна быть открыта «полностью, безоговорочно и без ограничений».

«От этого зависит энергетическая безопасность и глобальная экономическая стабильность. Использование этого жизненно важного водного пути в качестве оружия в любой форме недопустимо»,— резюмировал господин аль-Джабер.

Нил Кербелов