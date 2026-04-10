Замполпреда президента на Дальнем Востоке стал кандидатом в главы Дагестана

Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов стал основным кандидатом на пост главы Дагестана. Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники. Ранее господин Рамазанов вошел в правкомиссию по ликвидации последствий наводнений в Дагестане.

Близкий к руководству Дагестана источник РБК, сказал, что «вероятный будущий губернатор» был на встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу наводнений в регионе. На совещании глава государства попросил Магомеда Рамазанова отправиться в Дагестан для работы по ликвидации последствий паводков. «Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

По словам одного из источников РБК, Магомеда Рамазанова назначили замполпредом президента в ДФО, чтобы он подготовился к должности главы региона. Сейчас Дагестан возглавляет Сергей Меликов. Срок его полномочий истекает в октябре, однако, по информации РБК, он может покинуть должность уже в мае. Господин Меликов стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2020 года. Спустя год он был избран главой республики.