В Тамбове построят дороги и инженерную инфраструктуру за 280 млн рублей

ТОГБУ «Единая служба заказчика» объявило открытый конкурс на строительство инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской в Тамбове. Начальная цена контракта составляет 280 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ. Контракт разделен на несколько этапов: подготовительные работы, переустройство инженерных сетей (канализации, линий электропередачи и связи), устройство земляного полотна и дорожной одежды на пяти участках, строительство пересечений и примыканий, обустройство дороги, монтаж дождевой канализации (четыре водостока), а также наружного освещения и светофорных объектов.

Срок выполнения работ — с 1 мая по 5 декабря 2026 года. Заявки принимаются до 6 апреля, итоги планируется подвести 9 апреля.

В прошлом году сразу несколько проектов строительства было заявлено на улице имени Павла Строганова. В феврале Группа компаний «Тамбовбизнесстрой» заявила проект десятиэтажного дома за 1,85 млрд руб., в апреле местное ООО «СЗ "Домстройсервис"» (ДСС) бизнесмена Романа Есикова сообщило о планах строительства 10-этажного дома на три подъезда за 486,9 млн руб. А в августе ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» опубликовало проект ЖК «Прибрежный» комфорт-класса за 1,9 млрд руб.

Ульяна Ларионова