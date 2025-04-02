«Домстройсервис» может построить в Тамбове дом за 500 млн рублей

Тамбовское ООО «СЗ "Домстройсервис"» (ДСС) бизнесмена Романа Есикова заявило проект 10-этажного дома на три подъезда на улице Имени Павла Строганова, 3Б в Тамбове. Планируемая стоимость строительства — 486,9 млн руб. Генподрядчиком выступает местное ООО «Инвестстройсервис» Александра Ушакова, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участок под застройку площадью 6,4 тыс. кв. м находится в аренде у ДСС до 2028 года. Его предоставило министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области.

Здание будет выполнено с использованием сборного железобетонного каркаса, стены сделают из кирпича и керамических блоков. Общая площадь высотки составит 7,7 тыс. кв. м, а жилая — 6,1 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 117 квартир (62 двухкомнатных, 46 однокомнатных и девять трехкомнатных). На придомовой территории планируется две детских и одна контейнерная площадка. Собственных машиномест будет 55, гостевых — 15.

Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 1 июля 2027 года.

По данным единой информационной системы в сфере жилищного строительства, ООО «СЗ "ДСС"» ранее построило несколько типовых 10-этажных домов на улице Агапкина в Тамбове, большая часть из которых была сдана в 2023 году.

ООО «СЗ " Домстройсервис"» зарегистрировано в Тамбове в 2020 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и 100% владелец — Роман Есиков. Ему также принадлежит 49% московского ООО «Интеркрафт» с аналогичным видом деятельности (еще 51% у его бизнес-партнера Александра Гурова). Также господин Есиков выступает гендиректором межфермерского тамбовского предприятия «Нива», в составе учредителей которого числится Антонина Есикова с долей в 50%. Выручка «СЗ "Домстройсервис"» в 2024 году составила 4,1 млн руб., чистая прибыль — 144 млн руб.

Анна Швечикова