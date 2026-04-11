1 мая в Сочи Парке стартует новый сезон «В сказку портал»

Главной премьерой станет масштабная постановка Казанского государственного цирка «Код неРеальности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

Высокий сезон в первом тематическом парке страны по традиции начнется с большой премьеры. В этом году гости смогут увидеть уникальное представление, созданное командой Казанского государственного цирка при участии артистов легендарного Цирка Никулина.

Цирковая феерия объединит сказочную эстетику и современную цирковую школу. Над постановкой, созданным специально для Сочи Парка, работала команда ведущих профессионалов индустрии. Главный режиссер — Евгений Шевцов, обладатель премии Thea Awards 2024 и двукратный лауреат премии «Режиссер года» Союза цирковых деятелей. Главный балетмейстер — Ольга Полтарак, удостоенная Thea Awards, специального приза «Дю Солей» и множества золотых наград международных фестивалей. Режиссер клоунады — заслуженный артист Андрей Шарнин. Художник-постановщик и художник по костюмам Надежда Русс — номинант премии «Мастер», обладатель спецпризов фестивалей в Монте-Карло и «ИДОЛ 2018». Музыку к шоу написал композитор Дмитрий Кузнецов, лауреат профессиональной премии «Мастер» в номинации «Композитор года».

Генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко: «Сочи Парк уже много лет подряд становится площадкой для выступления ведущих цирковых коллективов. В этом году славную традицию продолжат гастроли Казанского государственного цирка. Эксклюзивная постановка «Код неРеальности», созданная командой профессионалов мирового уровня, объединит сказочную вселенную нашего парка и классическое цирковое искусство. Уверен, что в предстоящем сезоне она станет одной из главных точек притяжения наших гостей».

Цирковая феерия «Код неРеальности» состоит из нескольких разножанровых номеров, объединенных единой сюжетной концепцией. Зрители смогут увидеть воздушных гимнастов на ремнях, акробатов на дорожке, клоунов, дрессированных попугаев, эквилибристов, жонглеров и номер с использованием флуоресцентных декораций. Особая роль в постановке отведена балету Казанского государственного цирка под руководством Ольги Полтарак.

Директор Казанского государственного цирка, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Эльмира Булатова: «Для нас большая честь представить свой проект в самом ярком и популярном тематическом парке России. Казанский цирк — один из старейших в стране, и мы рады, что с его традициями и атмосферой смогут познакомиться тысячи и тысячи людей со всех уголков нашей родины».

Посещение цирка включено в стоимость единого входного билета в Сочи Парк, что позволит гостям совместить катание на аттракционах с просмотром зрелищной цирковой программы. Гастроли продлятся до конца лета.

АО «СОЧИ-ПАРК»