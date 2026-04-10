Для госимущества подобрали сроки

На прениях по рассмотрению уголовного дела о взяточничестве и злоупотреблениях в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) гособвинение запросило для подсудимых от семи до 17 лет лишения свободы. По версии обвинения, ими было совершено не менее 17 коррупционных преступлений: они незаконно распорядились госимуществом на общую сумму более 366 млн руб. и растратили более 119 млн руб. Уголовное дело в отношении бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова прекращено.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Резонансное уголовное дело МУГИСО около года рассматривает Кировский райсуд Екатеринбурга. На скамье подсудимых бывшие сотрудники министерства, которым в зависимости от степени участия в преступлениях предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст.290 УК РФ (получение взятки).

На прениях, прошедших в пятницу, 10 апреля, гособвинение запросило для них следующие сроки:

для бывшего заместителя министра Константина Никанорова — 17 лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн руб.;

для бывшего первого заместителя министра Елены Николаевой — 10 лет колонии общего режима;

для бывшего председателя Фонда имущества Свердловской области Ольги Невской — 10 лет общего режима со штрафом 500 тыс. руб.;

для бывшего председателя общественного совета по защите памятников истории и культуры при МУГИСО Оксане Каспровой — 10 лет общего режима со штрафом 500 тыс. руб.;

для юриста Екатерины Гребенщиковой — 7 лет общего режима;

для Анны Эмишян — 9 лет общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

для Натальи Ким — 7 лет общего режима.

Экс-главу распорядительной дирекции МУГИСО Карину Горностаеву предложили освободить от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

На следующем заседании продолжатся прения, после которых подсудимые, возможно, успеют выступить с последним словом.

Уголовное дело о коррупции в МУГИСО было возбуждено в 2016 году по материалам УФСБ по Свердловской области. Изначально главным фигурантом стал министр Алексей Пьянков, который возглавлял ведомство с 2012 года и назначал нынешних подсудимых на руководящие посты. Однако за длительное время следствия и судебного разбирательства уголовное дело в его отношении было прекращено — на суд он приходил в качестве свидетеля. Линия его защиты строилась на том, что инкриминируемые ему преступления не входили в его полномочия.

Согласно первоначальной версии обвинения, Алексей Пьянков, заняв должность министра, решил создать ОПГ внутри МУГИСО, поставив на значимые должности приближенных людей ради совершения коррупционных преступлений. Следствие акцентировало внимание на то, что ранее никто из подсудимых не имел опыта работы на государственной службе. Часть обвиняемых была номинальными владельцами компаний, которые потом фигурировали в деле. Среди них: ООО «Белый лотос», ООО «Крепкий алкоголь», Rival Project Ltd на Кипре и ряд других.

Как считает следствие, помимо чиновников в состав ОПГ входили: адвокат Екатерина Гребенщикова, глава компании АО «Группа "Кан"» Александр Кан (скончался за время судебного разбирательства), Наталья Ким, Анна Эмишян и Оксана Каспрова. Последняя, по версии обвинения, возглавила общественный совет при МУГИСО, «чтобы беспрепятственно находиться в служебных кабинетах министерства, встречаться с сотрудниками и получать служебную информацию».

По данным обвинения, члены преступной группы совершили не менее 17 коррупционных преступлений: растратили и присвоили денежные средства государственного предприятия на общую сумму более 119 млн руб., незаконно распорядились госимуществом на общую сумму более 366 млн руб., а также получили взяток на общую сумму более 44,5 млн руб.

Например, фигуранты через аффилированную компанию «Белый Лотос» заключили договоры на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом Крылова», построенного во второй половине XIX века. «Белый Лотос» в рамках договора обязался сохранить фасад объекта культурного наследия, но в ходе работ были разрушены кирпичные стены. Для восстановления объекта требовалось более 9,1 млн руб. Впоследствии двухэтажный особняк перестроили в 10-этажный бизнес-центр «Тургенев».

Другой эпизод касается подконтрольной им АО «Компания СТ», которое использовали, чтобы оформить на указанное общество похищенное госимущество. Так, заранее земельные участки, что принадлежали региону, приобретали без проведения аукциона, по заниженной цене — за 15% от их кадастровой стоимости. Согласно материалам дела, подельники присваивали деньги МУГИСО в пользу подконтрольных юридических лиц.

В уголовном деле фигурирует взятка в 11 млн руб. от одного из предпринимателей за оказание содействия в приобретении у него распорядительной дирекцией МУГИСО здания более, чем за 224,8 млн руб. под предлогом размещения в нем структур, занимающих здания бывших детских дошкольных образовательных учреждений. Взятка в 2 млн руб. была получена от участника ООО «НПП Горизонт» за продление срока договора аренды земельного участка, площадью более 3,7 тыс. кв. м.

Другой преступный эпизод датируется 2013 годом — о растрате денег при реставрации Центрального стадиона (сейчас «Екатеринбург Арена») для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. МУГИСО занималось выкупом помещений на земельных участках, необходимых для строительства и реконструкции стадиона. Одно здание выкупили за 191 млн руб., хотя, по версии следствия, сумма была завышена более чем на 50 млн руб. Позже, во время допросов, Алексей Пьянков говорил, что подготовка к выкупу помещений происходила в авральном режиме, поскольку была реальная угроза сорвать сроки строительства объектов к ЧМ-2018. Из-за этого процессы старались максимально ускорить, а некоторыми правилами и регламентами пренебрегали.

Кроме того, Алексей Пьянков указывал на то, что один из подсудимых, Константин Никаноров, был предвзят к нему, поскольку у экс-главы МУГИСО был конфликт с его женой во время работы в прокуратуре. В 2019 году Константин Никаноров признался, что дал «ложные показания» в отношении своего начальника. Якобы оговорить других фигурантов дела ему предложили его бывшие коллеги в СКР, взамен ему обещали прекращение уголовного преследования.

Артем Путилов