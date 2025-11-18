Экс-министр вспомнил о прошлом

В Кировском райсуде Екатеринбурга зачитали показания экс-главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, данные им в 2016 году. Он утверждает, что во взяточничестве его оговорил экс-заместитель Константин Никаноров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, один из эпизодов уголовного дела в отношении Алексея Пьянкова и сотрудников МУГИСО касается растраты денег при реставрации Центрального стадиона по ул. Репина, 5 в Екатеринбурге в 2013 году для проведения Чемпионата мира по футболу. Ведомство занималось предоставлением участков застройщику. По версии следствия, Алексей Пьянков договорился о выкупе помещений с ООО «ПК БСУ-групп», а затем за взятки он и сотрудники МУГИСО согласились увеличить сумму и выкупить четвертый этаж здания, который застройщику не принадлежал. Общий размер взяток превысил 20 млн руб., утверждает обвинение.

Здание выкупили за 191 млн руб. По версии следствия, сумма была завышена более чем на 50 млн руб., поскольку здание было куплено как четырехэтажное, однако на самом деле верхний этаж был мансардой, что повлияло бы на стоимость.

В показаниях Алексей Пьянков указывал, что подготовка к выкупу помещений происходила в авральном режиме, поскольку была реальная угроза сорвать сроки строительства объектов к Чемпионату мира. Из-за этого процессы старались максимально ускорить и «запараллелить», а некоторыми правилами и регламентами пренебрегали. При этом министерство стремилось избежать споров при выкупе здания, потому что в случае судебного разбирательства сроки могли растянуться на полгода и более.

Алексей Пьянков в своих показаниях утверждает, что Константин Никаноров был предвзят к нему, поскольку у экс-главы МУГИСО был конфликт с его женой во время работы в прокуратуре. Помимо этого, у Никанорова был знакомый следователь, который делился с ним обстоятельствами дел. Как утверждал в своих показаниях Алексей Пьянков, Никаноров звонил ему и сообщал о сотруднике ФСБ, который хотел спровоцировать его на взятку. Как утверждает экс-глава МУГИСО, он сказал своему заместителю обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, однако тот этого делать не стал.

Пьянков указал, что регулярно говорил о недочетах в работе своему заместителю, предлагал уволиться по собственному желанию, а затем отправил в отпуск с тем, чтобы сократить его должность. «Никаноров испытывает ко мне неприязнь, обиду, желание принести негативные последствия»,— говорил он в разговоре со следователем.

В 2019 году Константин Никаноров признавался, что действительно дал «ложные показания» в отношении своего начальника и направил жалобы в Генпрокуратуру и в СКР с просьбой проверить материалы дела, учитывая этот факт. Никаноров тогда заявлял, что оговорить Алексея Пьянкова ему предложили его бывшие коллеги в Следкоме. С начальником у него был конфликт из-за увольнения.

Константин Никаноров и его защитник на заседании 18 ноября заявили отвод судье Юрию Радчуку. Они мотивировали это тем, что раньше судья рассматривал дело о взятке в отношении Владимира Владимирова, где фигурантом также был Константин Никаноров, а значит, не может быть беспристрастен. Судья ходатайство отклонил.

Алексей Пьянков приглашен на заседание в качестве свидетеля. Его показания заслушают и зададут ему вопросы на заседании в четверг, 20 ноября.

Несмотря на то, что Алексей Пьянков является центральным фигурантом дела, он не проходит в качестве обвиняемого. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В зону боевых действий он отправился за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие.

Анна Капустина