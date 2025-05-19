Девять подчиненных Пьянкова

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении девяти сообщников бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, который ранее обвинялся в создании ОПГ, занимавшейся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Как следует из картотеки суда, фигурантами уголовного дела стали бывшие подчиненные Пьянкова, обвиняемые в растрате и злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В частности, обвиняемыми по уголовному делу проходят бывший первый заместитель министра Пьянкова Елена Николаева и экс-заместитель министра Константин Никоноров, экс-глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева, адвокат Екатерина Гребенщикова. Кроме того, обвинения предъявлены главе компании АО «Группа "Кан"» Александру Кану, который считался человеком из ближнего окружения Пьянкова, а также Оксане Каспаровой, Наталье Ким, Ольге Невской и Анне Эмишян.

В зависимости от степени участия в преступлениях они обвиняются по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, уголовное дело о взяточничестве в отношении руководства МУГИСО было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, с июня 2012 года по сентябрь 2013 года Алексей Пьянков создал для получения «материального обогащения» организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых. По словам источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей.

Кроме того, по версии следствия, ОПГ участвовала в трех эпизодах взяточничества. Первый касается похоронного дома «Вознесение». По информации силовиков, в 2013 году Алексей Пьянков помог компании, возводящей объект, получить земельный участок, за что участникам ОПГ выплачивалось 6 млн руб. ежегодно. В двух других эпизодах экс-министр получал взятки от екатеринбургских предпринимателей за содействие в продлении аренды земельного участка. Кроме того, Алексей Пьянков мог получить взятки за сделку с офисным центром возле Центрального стадиона (сейчас «Екатеринбург Арена»). При подготовке к его реконструкции для проведения ЧМ-2018 планировалось выкупить и снести несколько зданий, находящихся около стадиона. Таким образом, за бюджетные средства был выкуплен и спорный офисный центр, цена которого, по версии следствия, была завышена на 55 млн руб.

Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 года. После задержания в 2016 году он находился под подпиской о невыезде, вину он не признавал. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В 2024 году Верховный суд РФ признал незаконным соответствующее решение призывной комиссии. Экс-чиновник отправился в зону специальной военной операции (СВО) за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего не удалось завершить следствие.

Мария Шараева