Коррупционные активы бывшего кубанского депутата Сидюкова оценили в 63 млрд рублей

Генпрокуратура оценила общую стоимость активов бывшего депутата Заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова от совместной коррупционной деятельности с бывшим вице-губернатором региона Андреем Коробкой в 62,5 млрд руб. Об этом представители надзора заявили в суде, передает ТАСС.

Как утверждают в Генпрокуратуре, в эти активы входят 628 земельных участков на 5,6 тыс. га, 102 здания общей площадью более 63 тыс. кв. м, 17 помещений площадью более 2 тыс. кв. м, 29 сооружений и 51 коммерческое общество. В число активов также входит агрохолдинг «Кубаньзернопродукт», ежегодная выручка которого составляет около 9 млрд руб.

Одним из эпизодов совместной преступной деятельности Коробки и Сидюкова, по версии следствия, стала застройка девелоперскими фирмами последнего земли бывшего элеватора. В 2018 году предприятие, имевшее стратегическое значение для продовольственной безопасности, по требованию Андрея Коробки было неправомерно закрыто, а его земля перепрофилирована под застройку.

Бывшего замглавы Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрея Коробку обвиняют в коррупционном покровительстве предпринимателями Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову, которые ранее были депутатами заксобрания Краснодарского края. По версии обвинения, в результате незаконной деятельности Андрей Коробка сформировал активы кадастровой стоимостью более 10 млрд руб.

