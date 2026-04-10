В центральной части Рыбинска откроют парковку на 100 мест

В Рыбинске на месте бывшей станции скорой помощи на улице Чкалова начались работы по обустройству парковки на 100 машин. Для этого была снесена ветхая постройка. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Стоянку хотят открыть к маю. Она будет бесплатной для жителей Ярославской области и платной для гостей региона. Размер платы пока не установлен. Здание на въезде отремонтируют и будут использовать под пункт охраны, туалетную комнату, комнату матери и ребенка.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 25 декабря 2025 года в Рыбинске и еще в четырех городах Ярославской области заработало единое платное парковочное пространство.

Алла Чижова