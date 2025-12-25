Губернатор объявил о старте работы в Ярославской области платных парковок

В пяти городах региона — Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — 25 декабря начало работу единое платное парковочное пространство. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Платные парковки заработали в центрах городов. Полная карта парковок размещена на едином интернет-портале. С помощью него, а также приложения «ЯПарковка», СМС и ближайших банкоматов можно оплатить парковочное место. И приложение, и портал, по словам директора «Центра организации дорожного движения» Кирилла Крюкова, функционируют в полном объеме.

Тариф зависит от города, зоны и категории транспортного средства. Час парковки легкового автомобиля в административной зоне Ярославля — 150 руб., Рыбинска — 120 руб. Для зарегистрированных в регионе машин действует скидка в 50% в первые четыре часа парковки.

Оплатить парковку необходимо до конца суток. При этом до 15 минут она является бесплатной. Также платить не надо за оставление авто на платных парковках около государственных медучреждений, время ограничено — до двух часов. Штраф за нарушения правил оплаты для физлиц составляет 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 5 тыс. руб., для юрлиц — 10 тыс. руб.

«Главное преимущество единого парковочного пространства – общие и понятные правила для всех территорий. Не нужно разбираться в разных системах при поездке из одного города в другой. Как и в любом деле, на этапе запуска могут возникать неудобства или спорные ситуации, которые обязательно будем учитывать при организации процессов»,— написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром 25 декабря.

Алла Чижова