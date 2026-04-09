В Игринском районе не зарегистрировано очагов вирусного гепатита А

Очагов вирусного гепатита А в Игринском районе во время паводка не зарегистрировано. Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В поселениях Увинского, Игринского, Кизнерского и Малопургинского районов сотрудники Роспотребнадзора не нашли возбудителей острой кишечной инфекции, энтеровирусной инфекции, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и вирусного гепатита А. Также По результатам исследований питьевая вода соответствует гигиеническим нормам.

Напомним, вчера днем в поселке Игра началась экстренная вакцинация жителей подтапливаемых зон от этой инфекции. Паводок затронул более 100 придомовых территорий в Игринском районе. На этих участках проживает около 280 человек.