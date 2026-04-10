Первая ставропольская неделя моды в Пятигорске соберет 40 брендов

Ставропольский край запускает Первая Ставропольская неделя моды 25–26 апреля 2026 года в Пятигорске. Более 40 дизайнерских брендов из СКФО, Сочи, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии покажут коллекции на общей площади 1500 кв. м в одном из городских культурных центров, сообщили в региональном минэкономразвития.

Организаторы ожидают 1000–1500 посетителей, включая байеров и ритейлеров, что принесет локальным производителям выручку от 5 до 10 млн руб. за два дня торгового пространства.

Министр экономического развития края Антон Доронин лично курирует проект и подчеркивает его вклад в региональную экономику. Дизайнеры представят 120–150 луков, вдохновленных кавказскими мотивами: от этнических орнаментов до силуэтов, отражающих горные пейзажи и минеральные источники. Торговые зоны займут 500 кв. м, где гости купят одежду, аксессуары и бижутерию по ценам от 3000 до 50 000 руб. за единицу. Победители трех номинаций выйдут на федеральный уровень: они получат слоты на Московской неделе моды (мартовское событие собрало 250 брендов) и Петербургской «Индустрии моды» (оборот 1,2 млрд руб. в 2026 году).

Локальные бренды СКФО продают 70% продукции в радиусе 200 км от Ставрополя, а экспорт в центральные регионы не превышает 15% из-за слабой узнаваемости. Неделя моды организует 20 B2B-встреч с сетями и онлайн-платформами (оборот модного сегмента — 450 млрд руб. в 2025 году). Жюри из 12 экспертов, включая представителей Минэкономразвития и Fashion House, отберут участников по 10 критериям: от качества тканей до устойчивости производства.

Рынок легкой промышленности СКФО вырос на 18% в 2025 году до 7,8 млрд руб., и неделя моды ускорит тренд. Проект войдет в госпрограмму «Развитие туризма и гостеприимства».

Станислав Маслаков