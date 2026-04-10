Экс-замгубернатора Кубани Коробку уличили в рейдерском захвате предприятий АПК

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и бывшего депутата Заксобрания региона Сергея Фурсу уличили в рейдерском захвате Васюринского агропромышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил в суде представитель Генпрокуратуры, Андрей Коробка и Сергей Фурса рейдерским путем захватили крупное предприятие — Васюринский АПК. По его словам, план заключался в том, чтобы увеличить размер угодий, обрабатываемых их бизнес-структурами.

В пользовании Васюринского агропромышленного комплекса находятся около 25 тыс. га плодородных земель, совокупная стоимость которых достигает более 20 млрд руб. Для сокрытия своей деятельности они оформили актив на супругу Сергея Фурсы.

Кроме того, правоохранительные органы уличили Андрея Коробку и бывшего депутата Законодательного собрания региона Алексея Сидюкова в махинациях с землей площадью порядка 17 тыс. га.

Как заявил представитель Генпрокуратуры, в 2016 году Андрей Коробка знал о нахождении в федеральной собственности 11 тыс. га особо ценных угодий — бывших рисоводческих совхозов, обеспеченных мелиоративными системами на территории Темрюкского района. Он решил завладеть ими. Для этого он, злоупотребляя должностными полномочиями, пролоббировал передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за ГКУ Краснодарского края, подведомственному министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. После этого по указанию Андрея Коробки предприятием были предоставлены наделы в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого выступает партнер Алексей Сидюков. Таким же образом коммерческие структуры последнего заполучили земельные участки государственного учреждения — около 6 тыс. га. При этом за содержание земель отвечают сами краевые предприятия.

По словам представителя Генпрокуратуры, таким образом Алексей Сидюков занимался капитализацией подконтрольных компаний за счет государственной собственности.

Ранее, 7 апреля, суд принял решение об обращении в доход государства имущества Андрея Коробки кадастровой стоимостью около 10 млрд руб. В перечень активов, подлежащих изъятию, вошло в том числе поместье площадью 130 га, расположенное в Динском районе Краснодарского края.

Алина Зорина