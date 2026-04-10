Открывая новые горизонты с EXEED TXL

Жизнь в Краснодарском крае задает особый ритм. Здесь автомобиль нужен не только для города и повседневных дел. Сегодня маршрут может вести через центр Краснодара, завтра — к морю, а в выходные — в сторону предгорий или горных дорог. Сама природа края — от равнинных дорог до побережья и горных маршрутов — словно подсказывает ехать дальше привычного, чаще выбираться в путь и относиться к машине как к надежному спутнику и партнеру.

Именно поэтому к автомобилю здесь требования особые. Он должен быть удобным в городе, уверенным на трассе, комфортабельным в долгой поездке и на дорогах с разным качеством покрытия. EXEED TXL — кроссовер, который не просто доставляет из одной точки в другую, но и помогает получать удовольствие от самой дороги, будь то короткая поездка по делам или путешествие через весь край.

В долгой поездке становится ясно, насколько продумана эргономика автомобиля. Если в салоне тесно, если не хватает воздуха, если пассажиры начинают уставать уже через час-полтора, никакая внешняя эффектность уже не спасет. EXEED TXL создавался с расчетом на то, чтобы дорога воспринималась спокойно и приятно. У него просторный салон, большая колесная база и удобный второй ряд, поэтому автомобиль хорошо подходит не только для водителя, но и для семьи или большой компании. Панорамная крыша добавляет ощущение воздушности и света, что очень созвучно южному региону, где солнце и красивые виды — часть любой дороги. Внутри TXL все нацелено на комфорт: от качественных материалов отделки до продуманной посадки и общей атмосферы в салоне. Для южного климата и длинных поездок интересны комплектации EXEED TXL с расширенными функциями комфорта. Вентиляция сидений, массаж, режим «нулевой гравитации» для переднего пассажира и поддержка для ног делают такие версии хорошим выбором для Краснодарского края, где в дороге легко провести не один час.

Современный кроссовер сегодня ценят не только за двигатель, привод и клиренс. Важную роль играет и то, насколько умно он помогает водителю. EXEED TXL оснащен действительно полезным набором систем. Адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, удержание в полосе, контроль слепых зон, круговой обзор 540° и автоматическая парковка полезны там, где маршрут постоянно меняется. В городе такие функции облегчают повседневную эксплуатацию, на трассе — помогают снизить нагрузку на водителя, а в незнакомом месте — дают больше уверенности при парковке и маневрировании. Для Краснодарского края это вполне актуально. Здесь за одну поездку легко можно проехать через городской трафик, свободную трассу, загруженный участок на подъезде к побережью и горный серпантин. И в каждом из этих сценариев EXEED TXL воспринимается не просто как хорошо оснащенный кроссовер, а как автомобиль, который действительно помогает в дороге.

Сильная сторона EXEED TXL — универсальность. Полный привод, достойный дорожный просвет в 190 мм и сбалансированная настройка автомобиля делают его уместным и в городе, и на трассе, и на маршрутах с переменным качеством покрытия. Для Краснодарского края с его сменой рельефа это имеет особое значение.

EXEED TXL предлагается с двумя силовыми вариантами. Версии с турбированным двигателем 1.6 развивают 194 л.с. и 275 Нм крутящего момента, работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями и отличаются хорошим балансом динамики и топливной экономичности. Исполнения с турбированным мотором 2.0 выдают 197 л.с. и 375 Нм, а в сочетании с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач обеспечивают более уверенную тягу, плавность хода и высокий уровень комфорта в дальней дороге. Во всех версиях EXEED TXL оснащается интеллектуальным полным приводом.

Для дальних маршрутов важны не только удобные сиденья и тишина в салоне. Не меньшее значение имеют расход топлива и запас хода, потому что именно они позволяют меньше зависеть от частых остановок и делают дорогу более комфортной.

Расход топлива у EXEED TXL выглядит вполне сбалансированным для крупного полноприводного кроссовера. По техническим характеристикам на трассе он составляет 7,7–7,8 л/100 км, в смешанном цикле — 9,0–9,2 л/100 км, в зависимости от версии. Такой расход топлива делает EXEED TXL более удобным в повседневном использовании. Автомобиль позволяет реже отвлекаться на заправки и по-другому воспринимать саму дорогу: как дополнительное время, которое можно провести в общении с семьей или друзьями.

Есть автомобили, которые остаются просто средством передвижения. А есть те, что постепенно становятся естественной частью привычного ритма жизни. EXEED TXL относится именно ко второму варианту. Он хорошо подходит людям, для которых поездка — это не редкое событие, а постоянная часть жизни: тем, кто любит менять обстановку, выезжать за пределы города, видеть больше и не ограничивать себя одним маршрутом. В Краснодарском крае это приобретает особое значение: здесь сама география располагает к движению, а значит, автомобиль должен не сдерживать, а поддерживать такой ритм.

EXEED TXL подходит для тех, кто хочет больше простора, больше комфорта, больше уверенности на дороге и больше свободы в выборе маршрута. Для края, где солнце, побережье, трассы и горные серпантины становятся частью обычной жизни, это по-настоящему важное сочетание качеств.

