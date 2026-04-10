Unicredit допустила ликвидацию российской дочки

Итальянская группа Unicredit отказалась от планов продать Юникредит-банк и рассматривает возможность полной ликвидации бизнеса и сдачи лицензии. Об этом сообщили «Ъ» несколько источников, знакомых с планами группы и близких к Юникредит-банку.

Как сообщил собеседник издания, сейчас компания ускоренно продает активы и сокращает персонал. Розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный — также сворачивают. Другой источник сообщил, что компания стремится свернуть бизнес до минимума, капитализировать прибыль и сдать лицензию. Таким образом она выполнит требование о выходе, но меньшей ценой.

В апреле 2024 года ЕЦБ направил группе Unicredit требование ускорить сворачивание бизнеса в России. Основным вариантом выхода с российского рынка группа ранее видела продажу банка. В этом случае, однако, из-за различных отчислений собственник должен получить всего около 10% от капитала Юникредит-банка. В частности, при продаже банка с собственниками из недружественных стран дисконт составит не менее 60% от стоимости чистых активов. Еще 35% придется заплатить в качестве взноса в бюджет РФ.

Опрошенные «Ъ» юристы отметили, что в случае ликвидации банк получит существенно больше, чем при продаже. Однако средства окажутся заморожены на счетах типа С — их вывод в пользу собственника-нерезидента из недружественного государства ограничен Центробанком до октября 2026 года. В дальнейшем прежний собственник сможет получить их через обмен на замороженные в ЕС активы РФ, однако эта процедура требует согласования правительственной комиссии, Банка России и указа президента РФ.

