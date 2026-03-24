Судьи стали невыездными
Активы служителей Фемиды арестовали по антикоррупционным искам прокуроров
Как стало известно “Ъ”, суды по ходатайствам Генпрокуратуры арестовали предполагаемые коррупционные активы председателя Совета судей Московской области, судьи Химкинского городского суда Владимира Татарова и заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского. Служителей Фемиды, у которых обнаружены активы на многомиллионные суммы, явно превышающие их официальные доходы, ожидает конфискация. Пока же им запрещено покидать пределы России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Факты коррупции были выявлены самим судейским сообществом. Председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал передачу материалов на служителей Фемиды в Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве оперативно подготовили антикоррупционные иски. В рамках предстоящих разбирательств Предгорный райсуд Ставропольского края и Мещанский райсуд Москвы арестовали активы господ Татарова и Кучинского соответственно, запретив ответчикам покидать страну.
В иске, который рассмотрят на Ставрополье, по данным “Ъ”, говорится, что бывший следователь, а потом сочинский и химкинский судья при исполнении функций по отправлению правосудия скрывал свои активы, а наложенные на него запреты и ограничения игнорировал.
В 2017 году, будучи судьей Химкинского городского суда и не имея легальных финансовых ресурсов, Владимир Татаров купил за 7,3 млн руб. в Химках коттедж площадью 248 кв. м и землю под ним в 1,1 тыс. кв. м. Для сокрытия расходов и имущества от декларирования судья сфабриковал договор купли-продажи, в котором покупателем указал своего тестя.
В 2018 году, опять же не имея денег, господин Татаров, по данным надзора, купил за 17,5 млн руб. расположенные в Химках нежилое здание площадью 1031,3 кв. м и земельный участок под ним, оформив их уже на тещу. Объект вскоре стал приносить прибыль служителю Фемиды — в нем незаконно открыли частный пансионат для пожилых людей.
Всего же, по данным Генпрокуратуры, с использованием различных коррупционных схем судья с 2011 по 2023 год купил и оформил на родственников 11 объектов недвижимости.
Иск об их обращении рассмотрят по месту жительства формальных владельцев активов — на Ставрополье.
Евгений Кучинский много лет проработал в прокуратуре, был судьей в тех же Химках, Мособлсуде, Втором кассационном суде общей юрисдикции, а с 2022 года занимает пост заместителя председателя Воронежского областного суда. Имея не предусмотренные законом доходы, господин Кучинский, по данным надзора, использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников. При этом ни сам судья, ни фиктивные владельцы не имели финансовых возможностей для этих сделок.
Например, в 2010 году, не имея легальных ресурсов, Евгений Кучинский купил по заниженной стоимости у ОАО «Межрегиональная девелоперская компания» за 5,5 млн руб. квартиру площадью 92,2 кв. м в Химках. Сделке, отмечается в иске, предшествовало рассмотрение господином Кучинским гражданского дела с участием данной организации, которая выступала ответчиком. Производство по делу прекращено в связи с заключением мирового соглашения и его утверждения судом.
В период с 2008 по 2015 год судья Кучинский купил земельный участок и расположенный на нем дом площадью 243 кв. м и стоимостью более 16 млн руб., два гаража в непосредственной близости от своего места регистрации. Объекты для сокрытия были записаны на тестя судьи. С использованием коррупционных схем и неподтвержденных доходов в 2023 году Евгений Кучинский приобрел и оформил на супругу в Москве квартиру кадастровой стоимостью 8,2 млн руб. На тещу, не имеющую прав, «повесил» Lexus RX 300. Отметим, что, если исковые требования к судьям будут удовлетворены, ответчиков отправят в отставки по отрицательным мотивам.