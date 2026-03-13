Игорь Краснов зачищает Химки

«Ъ» стали известны результаты антикоррупционных проверок в отношении заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского и председателя совета судей Московской области, судьи Химкинского горсуда Владимира Татарова. Служители Фемиды оказались теневыми владельцами многомиллионных активов. В связи с этим по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова материалы в их отношении направлены в Генпрокуратуру. Судей очевидно ждут отставки и конфискации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Краснов (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оба проштрафившихся судьи имеют отношение к подмосковным Химкам. Владимир Татаров — выходец из города-курорта. В Сочи он был помощником судьи и мировым судьей, а в 2010 году перебрался в Химки, став уже судьей федеральным.

Официальный доход Владимира Татарова в 2014–2024 годы составил 21, 6 млн руб. Его супруге и дочери с августа 2012 года принадлежит квартира площадью 79 кв. м в Химках, вместе с тем основные активы семьи оформлены на тещу и тестя господина Татарова.

В период его работы судьей родителями жены приобретено имущество в Химках на сумму более 24, 8 млн руб. При этом они зарегистрированы, проживают и занимаются бизнесом в Ставропольском крае. В частности, в станице Ессентукской у них целый ряд объектов недвижимости, в том числе торгово-офисные помещения площадью более 700 кв. м и 300 кв. м.

В Химках же на них записан дом и целый ряд другой недвижимости, в том числе участки, жилые и нежилые здания и даже пансионат для пожилых людей «Теплые беседы». В судебной системе полагают, что эти и другие активы появились в семье не без участия господина Татарова, который к тому же возглавляет Совет судей Подмосковья — своеобразный профсоюз служителей Фемиды.

Евгений Кучинский с 1996 по 2002 год был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года был адвокатом, а потом девять лет судьей Химкинского горсуда, семь лет служил в Московском областном суде, три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции, а с января 2022 года стал заместителем председателя Воронежского областного суда.

В собственности Евгения Кучинского с сентября 2010 года квартира в Химках площадью более 90 кв. м. При среднерыночной цене такого жилья в 7 млн руб. он приобрел его всего за 5,5 млн руб., заключив договор с ОАО «Межрегиональная девелоперская компания».

Конфликт же интересов в данном случае может быть связан с тем, что перед этим судья Кучинский рассматривал гражданское дело с участием данной компании, завершившееся мировым соглашением, утвержденным судом.

С ноября 2023 года судья и его супруга стали совладельцами квартиры в Малом Краснопрудном тупике Москвы, приобретенной за 15,6 млн руб., или на 5 млн дороже совокупного дохода семьи. У жены судьи есть своя квартира в Химках, купленная в 2007 году за 990 тыс. руб. Также на нее оформлен автомобиль Toyota Venza.

Часть денег на недвижимость, по документам, была получена судьей от брата его супруги, но тот имел достаточно скромные доходы. Тесть и теща судьи зарегистрированы и проживают в Рязани, при этом их основные активы расположены в Химках.

Это машины, гаражи, машино-места и крупный дом, которые, как подозревают авторы обращения, приобретены на неподтвержденные доходы с участием судьи.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что председатель ВС Игорь Краснов инициировал передачу высшей квалифколлегии судей материалов в отношении служителей Фемиды в Генпрокуратуру.

Очевидно, закончится все это их отставками и антикоррупционными исками с конфискацией подозрительных активов. Комментариями самих судей “Ъ” не располагает.

Николай Сергеев