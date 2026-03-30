Зампред Воронежского облсуда покидает пост после антикоррупционного иска

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 6 апреля рассмотрит заявление заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского о сложении полномочий. Это следует из повестки коллегии.

На прошлой неделе стало известно, что суд по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал недвижимость господина Кучинского и запретил ему покидать страну. Поводом для этого стала судейская проверка, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Евгений Кучинский является зампредом Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

По данным Генпрокуратуры, имея не предусмотренные законом доходы, господин Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников. При этом ни сам судья, ни фиктивные владельцы не имели финансовых возможностей для этих сделок. Например, в 2010 году, не имея легальных ресурсов, Евгений Кучинский купил по заниженной стоимости у ОАО «Межрегиональная девелоперская компания» за 5,5 млн руб. квартиру площадью 92,2 кв. м в Химках. Сделке, отмечается в иске, предшествовало рассмотрение господином Кучинским гражданского дела с участием данной организации, которая выступала ответчиком. В период с 2008 по 2015 год Евгений Кучинский купил земельный участок и расположенный на нем дом площадью 243 кв. м и стоимостью более 16 млн руб., два гаража в непосредственной близости от своего места регистрации. Три года назад зампред приобрел и оформил на супругу квартиру в Москве кадастровой стоимостью 8,2 млн руб., а на мать, не имеющую прав,— Lexus RX 300.

