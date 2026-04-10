В режиме открытости: «Ростелеком» обеспечил надежную связь для прямого эфира с главой Сочи

«Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой трансляции сессии Городского собрания Сочи, посвященной итогам работы главы города и администрации Сочи в 2025 году. Компания обеспечила оптический канал связи со скоростью 150 Мбит/с. Общий объем переданных данных в ходе прямой трансляции составил 20 ГБ.

На мероприятии присутствовали представители власти различного уровня, включая министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Краснодарского края, Городского собрания Сочи. Трансляция отчетной сессии Горсобрания Сочи длилась около 1,5 часов. Она прошла в прямом эфире на телеканале Сочи 24 и в режиме онлайн на портале Sochi.ru.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Цифровые услуги для государственных органов — не только инструмент повышения эффективности, но и способ сделать работу администрации прозрачной, а решение насущных вопросов — оперативным. "Ростелеком" остается надежным технологическим партнером государства, способствуя укреплению доверия к органам власти».

Глава Сочи осветил тему развития социальной сферы, на которую в 2025 году было выделено более 18 миллиардов рублей, а также поднял вопрос сохранения туристического потока на уровне около 8 млн гостей. Во время сессии обсуждались спортивные события, количество которых превысило 1100 за год, инфраструктурные проекты, включая строительство дорог, школ и детских садов, обновление общественного транспорта и значимость взаимодействия с населением.

Андрей Прошунин, глава администрации города Сочи: «Несмотря на все вызовы последних лет, наш город достиг существенных результатов и динамично развивается. Когда жители могут в реальном времени следить за цифрами, рождается настоящее доверие между горожанами и органами управления. Современные технологии позволяют сделать связь между администрацией и горожанами надежной и доступной для каждого. Уверен, что 2026 год станет для Сочи временем новых проектов, где партнерство и качественная цифровая инфраструктура будут работать на одну цель — повышение комфорта жизни каждого жителя и гостя».

Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» в Сочи сегодня позволяет выполнить техническое задание на услуги связи любой степени сложности для поддержки как региональных, так и международных мероприятий. Компания построила бесшовную Wi-Fi-сеть *беспроводное соединение для ряда значимых объектов курорта, таких как аэропорт Сочи и многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», организовала связь и киберзащиту на Всемирном фестивале молодежи, ежегодно обеспечивает современным интернетом и цифровыми решениями Форум инновационных финансовых технологий Finopolis, форум недвижимости «Движение» и другие масштабные события.

