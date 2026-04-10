С экс-судьи Захарчевского не могут взыскать 17 млн по делу о гибели Данила Юханова

С бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского до сих пор не могут взыскать 17 млн руб. по делу о гибели Данила Юханова весной 2020 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат семьи погибшего Алексей Иванов.

По его словам, исполнительное производство приостановлено в связи с невозможностью установить местонахождение должника, который после заключения контракта с Минобороны выбыл в зону СВО. «Наши обращения и жалобы длительное время не приводят к реальному исполнению судебного акта»,— рассказал Алексей Иванов.

Адвокат отметил, что «все предусмотренные законом механизмы со стороны потерпевших были реализованы в полном объеме». Общая сумма взыскания превысила 17 млн руб., включая рекордную компенсацию морального вреда в размере 8 млн руб. По его словам, обвинению удалось добиться для экс-судьи шести лет тюремного заключения. Приговор устоял во всех вышестоящих инстанциях, включая Верховный Суд.

«Однако по состоянию на сегодняшний день с бывшего судьи Юрия Захарчевского фактически не взыскано ни рубля»,— подчеркнул адвокат.

Весной 2020 года Юрий Захарчевский сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и скрылся с места происшествия. Пострадавший умер в больнице. Уголовное дело было возбуждено лишь спустя несколько лет, до лишения судейской неприкосновенности. Накануне заседания по этому вопросу Юрий Захарчевский ушел в отставку.

Известно, что осужденный заключил контракт с Минобороны и уехал в зону специальной военной операции, после чего перестал выходить на связь.

Алина Зорина