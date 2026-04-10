Осужденного уральского экс-замминистра экономики переведут в колонию-поселение

Бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, осужденного за посредничество во взяточничестве, переведут в колонию-поселение, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 23 марта удовлетворил ходатайство адвоката экс-замминистра о смягчении наказания. Пенитенциарное заведение и прокурор не возражали против удовлетворения ходатайства. Суд учел составленные на Шилиманова положительные характеристики. Срок отбытия наказания у него истекает в январе 2029 года.

В июле 2021 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Михаила Шилиманова к восьми годам лишения свободы в колонии и штрафу 13 млн руб. Суд установил, что он был посредником в передаче взяток бывшему главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. Михаил Шилиманов неоднократно просил заменить ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — в ноябре он ходатайствовал о замене на принудительные работы.

В начале ноября 2025 года Свердловский областной суд заменил Артемию Кызласову неотбытую часть наказания — четыре года, девять месяцев и пять дней — на принудительные работы.

