Суд оставил в колонии бывшего свердловского чиновника Михаила Шилиманова

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего заместителя министра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова о замене части его наказания на принудительные работы. Осужденный за посредничество во взяточничестве экс-чиновник останется в колонии, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Решение об отказе Чкаловский райсуд принял еще в конце сентября. Адвокат Михаила Шилиманова подал жалобу в Свердловский областной суд, но апелляционная инстанция поддержала решение первой инстанции. В октябре прошлого года Шилиманов уже пытался изменить наказание, но тогда суд также отказал в удовлетворении его просьбы.

В июле 2021 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Михаила Шилиманова к восьми годам лишения свободы и штрафу 13 млн руб. Суд установил, что Шилиманов выступал посредником в передаче взяток бывшему главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. При этом в начале ноября этого года Свердловский областной суд заменил Артемию Кызласову неотбытую часть наказания — четыре года, девять месяцев и пять дней — на принудительные работы.