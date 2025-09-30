Свердловскому экс-замминистра Шилиманову снова отказали в смягчении наказания

Суд в Екатеринбурге снова отказал в ходатайстве о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания бывшему заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он осужден за мошенничество.

Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ

Фото: Александр Штольц, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, Шилиманов не выплатил назначенный судом штраф и допустил нарушения в период отбывания наказания. Администрация пенитенциарного учреждения также считает, что Шилиманову невозможно смягчить наказание. Суд учел их позиции и отказал в удовлетворении ходатайства.

Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в исправительном учреждении еще три года четыре месяца 15 дней.

Напомним, один из фигурантов уголовного дела — экс-глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов в 2021 году был осужден Октябрьским райсудом Екатеринбурга на 10 лет за получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов (с учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» в 2020 году) получил девять лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд также оштрафовал их на 13 млн руб. Обоим ранее было отказано в смягчении наказания.

