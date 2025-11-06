«Титановая долина» досидела до принудительных работ

Свердловский областной суд заменил бывшему директору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову неотбытую часть наказания — четыре года, девять месяцев и пять дней — на принудительные работы. В июле 2021 года он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за вымогательство и получение взятки. По словам защиты Артемия Кызласова, он признал вину, раскаялся в содеянном и принимает меры к погашению штрафа в размере 13 млн руб.



Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2025 года осужденный за взяточничество Артемий Кызласов обратился в Чкаловский райсуд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

В четверг, 6 ноября, апелляционная инстанция, изучив материалы дела, заменила ему неотбытую часть наказания — 4 года 9 месяцев 5 дней — на принудительные работы. Адвокат Артемия Кызласова в апелляционной жалобе указал, что его подзащитный отбыл более половины срока наказания, признал вину, полностью раскаялся в содеянном и принимает меры к погашению штрафа.

Артемий Кызласов занимал должность генерального директора ОЭЗ «Титановая долина», созданной властями Свердловской области, с мая 2011 года по август 2020 года.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году. Ее приоритетными отраслями являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. Имеет площадки «Верхняя Салда», «Уктус», создает площадку в Алапаевске.

В июле 2021 года Артемий Кызласов был приговорен Октябрьским райсудом Екатеринбурга по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение и вымогательство взятки) к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 13 млн руб.

Как было установлено в суде, Артемий Кызласов в 2019 году потребовал у подрядчика — директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова взятку в размере 10 млн руб. за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ по установке ограды на площадке «Титановой долины». Он пригрозил, что не выплатит деньги за выполнение работ. Позднее он увеличил сумму взятки до 13 млн руб.

После нескольких настойчивых требований от Артемия Кызласова о передаче денег Дмитрий Панов обратился к силовикам.

Посредником в передаче взятки выступил заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который был хорошо знаком с Артемием Кызласовым и Дмитрием Пановым. Их задержали в кафе в бизнес-центре «Высоцкий», где находится офис «Титановой долины», при передаче 30 тыс. руб. и муляжей купюр на сумму 2,4 млн руб., что являлось частью оговоренной суммы взятки.

Михаил Шилиманов тогда сразу пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение. Он рассчитывал на условный срок по уголовному делу по обвинению в мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК «Бухты Квинс» (ч.4 ст. 159 УК РФ), но Кировский райсуд Екатеринбурга назначил ему в ноябре 2020 года пять лет колонии общего режима. С учетом этого срока Октябрьский райсуд Екатеринбурга по делу «Титановой долины» в совокупности ему назначили девять лет по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В замене наказания, на которое он подавал в сентябре, ему было отказано — по данным прокуратуры, он не выплатил назначенный судом штраф и допустил нарушения в период отбывания наказания.

Артем Путилов