На Ставрополье вуз трансформируют в медицинский университет

В Ставропольском крае стартовал проект, в рамках которого в регионе планируют изменить систему медицинского образования и здравоохранения. На базе Невинномысского медицинского института (НМИ) проходит стратегическая сессия, посвященная трансформации вуза в Невинномысский медицинский технологический университет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Фото: пресс-служба НМИ

Проект реализуется при поддержке Московской школы управления Сколково, администрации Невинномысска, а также индустриальных партнеров России.

Как отметил глава города Михаил Миненков проект является логичным продолжением десятилетней стратегии развития Невинномысска.

«В медицине не должно быть случайных людей. Мы выстраиваем систему профориентации с детского сада до вуза. Наши студенты уже работают в больницах, а город обладает крупнейшей медицинской инфраструктурой края», — отметил мэр.

По словам директора Центра трансформации образования Сколково Ольги Назайкинской, Невинномысск демонстрирует пример синергии власти, науки и индустрии. Команда обладает готовностью к системным переменам и устойчивому развитию.

Ректор НМИ Станислав Наумов обозначил новую миссию вуза — подготовку «врача нового формата», способного сочетать медицинские знания с компетенциями инженера и аналитика данных.

Будущий университет станет открытой платформой, объединяющей академическую базу с промышленными и научными партнерами, такими как ГК «Ростех», МИФИ, ИСП РАН и ЛЭТИ.

Одним из флагманских направлений станет развитие военно-тактической медицины и внедрение систем искусственного интеллекта для мониторинга здоровья.

Центральным элементом стратегии станет проект «Здоровый город» — масштабная инициатива по созданию цифрового двойника городской среды. Система будет анализировать экологию, качество воды, демографические данные и поведение жителей, помогая формировать протоколы превентивной медицины.

Сергей Емельянов