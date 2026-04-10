Москалькова заявит в ООН о пытках российских военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует заявить в ООН о пытках российских военнопленных на Украине. По ее словам, российские военнослужащие сами рассказывают, что их пытали.

«На каждый из них мы реагируем. Я планирую встречу по видеоконференцсвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека с тем, чтобы довести до его сведения эти факты и еще раз обратить внимание на мои письменные обращения в его адрес»,— заявила Татьяна Москалькова «РИА Новости».

Россия и Украина 5 марта обменялись военнопленными по формуле «200 на 200», на следующий день — по формуле «300 на 300». В начале апреля Татьяна Москалькова сообщила, что обе страны работают над новым обменом и надеются, что это получится сделать до Пасхи.