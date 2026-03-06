Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Российская сторона вернула 300 военнослужащих и передала такое же число бойцов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что посредниками выступили США и ОАЭ.

Вчера состоялся обмен по формуле «200 на 200». Помощник президента РФ Владимир Мединский позднее сообщил, что «в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве», всего 5 и 6 марта планируется обменять по 500 военнослужащих с каждой стороны.

Возвращенные в рамках обмена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации, уточнили в Минобороны РФ.