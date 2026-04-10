Часть силовиков покинула редакцию «Новой газеты» после 12 часов обыска

«Новая газета» спустя 12 часов с начала обыска в ее редакции сообщила, что часть силовиков покинула здание. Корреспондент «Ъ» передает, что они находятся во внутреннем дворе здания возле двух микроавтобусов. Сотрудники издания остаются в редакции.

Примерно в полночь в Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники спецслужб выходят из здания в Потаповском переулке, где находится редакция «Новой газеты». Через несколько минут издание написало, что обыск завершен. Еще через несколько минут пост был удален.

Сотрудники спецслужб прибыли в редакцию «Новой газеты» примерно в 12:00 мск 9 апреля. Издание писало, что в здание не пускают адвокатов. Связи с сотрудниками «Новой газеты», которые находятся в офисе, нет. Примерно в 22:00 одному из них разрешили позвонить родным по громкой связи. По информации «Ъ», после полуночи силовики начали выносить из редакции технику.

Спустя несколько часов после начала обыска стало известно о задержании обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Господина Ролдугина задержали на 48 часов.