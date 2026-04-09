Хаменеи пообещал вывести контроль над Ормузским проливом на новый уровень

Иран выведет контроль над Ормузским проливом на «новый уровень». Такое обещание содержится в заявлении Верховного лидера Исламской Республики Моджтаба Хаменеи, текст которого передает иранское агентство IRIB.

Он также заявил, что Иран обязательно потребует возмещения всего причиненного ущерба, а также компенсаций за «смерть павших героев и ранения ветеранов этой войны».

«Мы ни в коем случае не оставим безнаказанными преступных агрессоров, которые напали на нашу страну»,— заявил Верховный лидер Ирана. Он заявил, что с окончанием официального траура по поводу смерти Али Хаменеи иранский народ должен сохранить «твердую решимость отомстить за его чистую кровь и за всех мучеников» прошедших войн.

Моджтаба Хаменеи также призвал иранское общество «заботиться друг о друге», чтобы дефициты — естественные последствия войны — «оказывали меньше давления» на незащищенные социальные группы.

Заявление верховного лидера было зачитано диктором иранского государственного телевидения. Предыдущее заявление господина Хаменеи также зачитал диктор — лично перед камерами он не появлялся. Руководство США полагает, что политик либо серьезно ранен, либо вовсе мертв. В Тегеране признавали, что новый лидер пострадал в первый день военной операции США и Израиля, но настаивали, что ранение было легким.