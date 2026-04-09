Государственное телевидение Ирана передало заявление верховного лидера Хаменеи

Диктор иранского государственного телевидения зачитал заявление, приписываемое верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. В послании сообщается, что народ Ирана стал победителем в войне против США и Израиля, и Исламская Республика стоит на «пороге превращения в великую державу». Подчеркивается, что Иран переведет контроль над Ормузским проливом на «новый этап».

Руководство Ирана пообещало, что Тегеран не оставит безнаказанным агрессоров, напавших на страну, и будет добиваться возмездия. Власти будут требовать компенсации за причиненный ущерб. В обращении к южным соседям содержится призыв занять «правильную сторону» и не доверять «лживым обещанием дьяволов».

«Мы не стремились и не стремимся к войне, но мы ни при каких обстоятельствах не отступимся от своих законных прав»,— указано в обращении.

Предыдущее заявление господина Хаменеи также было зачитано диктором — лично перед камерами верховный лидер не появлялся. Руководство США полагает, что политик либо серьезно ранен, либо вовсе мертв. По данным газеты The Times, он находится на лечении в бессознательном состоянии. В Тегеране официально признавали, что новый лидер пострадал во время первого дня военной операции США и Израиля, но настаивали, что ранение было легким.