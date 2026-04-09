Силы ПВО за 12 часов сбили 11 беспилотников над территорией России

Минобороны России отчиталось об уничтожении с 8:00 мск по 20:00 мск средствами ПВО 11 украинских беспилотников. Пять из них были перехвачены над Белгородской областью, по три — над Брянской и Курской областями.

В Брянской области в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получила ранения одна женщина. Также в области из-за ракетного удара один человек погиб и один ранен. В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали семь человек.

Вчера с 15:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 16 беспилотников над Белгородской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.