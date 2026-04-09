В Брянской области при атаке БПЛА пострадала женщина

БПЛА атаковали гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате ранена мирная жительница, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Женщину доставили в больницу. Автомобиль получил повреждения. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны РФ о сбитых над Брянской областью дронах не сообщало. По данным ведомства, в течение ночи было уничтожено 69 беспилотников над тремя российскими регионами.