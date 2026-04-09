От атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Шесть человек, включая двоих бойцов подразделения «Орлан», пострадали из-за удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино. У двух мирных жительниц диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения головы. Бойцы получили баротравмы. Пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской центральной райбольнице (ЦРБ). На месте атаки повреждены два транспортных средства.

Еще один человек пострадал в результате удара беспилотника по административному зданию на территории предприятия в городе Шебекино. В ЦРБ ему диагностировали слепые осколочные ранения лица, груди и бедра. Пострадавший отказался от госпитализации. Здание загорелось — его оперативно потушили. Поврежден легковой автомобиль.

За прошедшие сутки при обстрелах ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще 11 пострадали.

