Над территорией России за восемь часов сбиты 16 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 15:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 16 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА сбиты над Белгородской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. Точное число уничтоженных беспилотников над каждым из регионов ведомство не раскрыло.

Угроза атаки БПЛА продолжает действовать в Ставропольском крае, Адыгее, Пензенской области. В трех аэропортах введены ограничения на прием и отправку самолетов.