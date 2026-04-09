Концерт «Мураками», спектакль по сборнику Ивана Бунина и кинопремьера с Алексеем Серебряковым

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерт рок-группы или сходить на выступление одного из старейших симфонических коллективов России. Также можно побывать на спектаклях или увидеть премьеры фильмов. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

10 апреля в 20:00 в рок-баре «Треугольник» состоится концерт рок-группы «Мураками», которая выступит с программой «Избранное». Сет-лист будет составлен на основе выбора поклонников группы. «Гулять» или «Олдбой», «Бред» или «Нулевой километр», «Наутек» или «Везувий» — узнать, какие песни вошли в новое шоу коллектива, можно будет на концерте.

Входной билет — 2500 руб. (6+)

11 апреля в 16:00 в Зимнем театре состоится фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!», который соберет в Сочи представителей разных регионов. В рамках фестиваля-конкурса пройдет гала-концерт, посвященный Году единства народов России.

На сцену выйдут: ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю «Пограничник Кубани», вокальный ансамбль культурного центра УМВД России по Тюменской области «В едином строю», шоу-группа «Терра» Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова, вокально-инструментальный ансамбль культурного центра УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре «Регион 86».

Стоимость билета — 700 руб. (12+)

12 апреля в 18:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» выступит Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии имени Василия Сафонова. Программа концерта выстроена вокруг двух линий русской музыкальной культуры — петербургской и московской симфонических школ. В первом отделении прозвучат сочинения петербуржцев — Николая Римского-Корсакова и его ученика Игоря Стравинского. Во втором отделении прозвучит Симфония №5 Петра Чайковского.

Стоимость билета — от 1650 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посетить

11 апреля в 18:00 на сцене «Нового театра Сочи» покажут спектакль «Волки и овцы» по одноименной комедийной пьесе Александра Островского. Режиссер-постановщик — Константин Демидов.

Стоимость билета — от 1900 руб. (16+)

12 апреля в 18:00 также в «Новом театре Сочи» состоится спектакль по сборнику рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Режиссер-постановщик — Кирилл Вытоптов.

Стоимость билета — от 1850 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

10, 11 и 12 апреля в «City Stars Олимп», «Кино Море Молл» и City Stars (Адлер) покажут премьеру с Зендаей Коулман и Робертом Паттинсоном «Вот это драма!» (драма, мелодрама, комедия). Сюжет: Чарли и Эмма влюблены друг в друга и скоро поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остается несколько дней. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. Режиссер — Кристоффер Боргли.

Стоимость билета — от 390 руб. (18+)

В «Кино Море Молл» покажут другую киноновинку — «Хейтер» (драма, мелодрама). В ролях: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко. «Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех»,— сказано в описании. Режиссер — Максим Боев.

Стоимость билета — от 670 руб. (16+)

В «Кино Море Молл», «Юбилейном», City Stars (Олимп) и City Stars (Адлер) состоится премьера фильма «Моя собака — космонавт» (семейный, приключения, комедия). «1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса»,— сказано в описании. Режиссер — Михаил Морсков.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Вверх

Куда сходить еще

11 апреля в 20:00 в баре «Олимп» состоится шоу «Хит стендап». На сцене выступит Самвел Кафьян, резидент StandUp на ТНТ.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

Вверх