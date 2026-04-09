Проработавшего неделю главу Нововоронежа арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Воронежа отправил в СИЗО врио мэра Нововоронежа Юрия Черенкова. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов Воронежской области.

Согласно фабуле дела, чиновник в период работы первым замглавы администрации Павловского муниципального района познакомился с мужчиной, действовавшим в интересах ООО «Единая служба "СК и ТЗ"». Они договорились, что мэр за взятки будет покровительствовать организации и поспособствует заключению контрактов с ней.

После этого районная администрация заключила с «Единой службой» более 15 контрактов по строительному контролю общей стоимостью более 2 млн руб. За это господин Черенков получил 160 тыс. руб.

О задержании Юрия Черенкова СКР сообщил 8 апреля. Чиновника назначили врио мэра Нововоронежа 1 апреля. После сообщений об уголовном деле региональные власти заявили о планах уволить фигуранта с поста мэра города.

Никита Черненко