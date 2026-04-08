Врио главы Нововоронежа обвинили во взятке через неделю после назначения

Временно исполняющий обязанности главы Нововоронежа Юрий Черенков, который был назначен на пост 1 апреля, задержан по обвинению в получении взятки. По версии управления Следственного комитета по Воронежской области, в 2024 году, работая на должности первого замглавы администрации Павловского района, он мог получить 160 тыс. руб. за покровительство фирме при заключении муниципальных контрактов.

Фото: Личная страница Юрия Черенкова в «ВК»

Уголовное дело о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Чиновника задержали, в ближайшее время следствие подаст в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.

При назначении на пост врио главы Нововоронежа на прошлой неделе Юрий Черенков благодарил команду администрации Павловского района за годы совместной работы при реализации значимых инфраструктурных и социальных объектов. «Уверен, накопленный опыт, социальные и деловые контакты, поддержка семьи помогут уверенно справляться с задачами на новом месте»,— писал он на своей странице во «ВКонтакте».

По данным источников «Ъ» в региональной власти, в связи с обвинениями в коррупции Юрий Черенков будет уволен с поста главы Нововоронежа.

Сергей Толмачев, Воронеж