Белый дом назвал Джорджа Клуни военным преступником после критики Трампа

Американский актер Джордж Клуни раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот угрожал Ирану «гибелью целой цивилизации». На мероприятии своего фонда, которое было организовано для школьников, он назвал это обещание военным преступлением. В администрации президента США прокомментировали слова господина Клуни.

«Единственный человек, совершающий военные преступления,— это Джордж Клуни с его ужасными фильмами и отсутствием актерских способностей»,— заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в ответ на запрос издания The Independent.

На этом ситуация не закончилась — господин Клуни отреагировал на заявление Белого дома. «Семьи теряют близких. Дети сгорают заживо. Мировая экономика находится на грани. Сейчас время для серьезных дискуссий на самом высоком уровне, а не для инфантильных обзывательств... Военное преступление совершается "при наличии намерения физически уничтожить нацию", согласно определению Конвенции о геноциде и Римского статута. Какова позиция администрации в свою защиту?»,— заявил он в интервью Deadline.

Дональд Трамп обещал «гибель целой цивилизации», если бы Тегеран не пошел на уступки — не разблокировал Ормузский пролив и не принял условия США. Это уже четвертый подобный ультиматум со стороны США за последние несколько недель. В итоге к моменту истечения срока ультиматума господин Трамп отозвал свои угрозы — по его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании и договорились прекратить огонь на две недели.

