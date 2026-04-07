Последнее американское предупреждение

В ночь на среду, 8 апреля, в 3:00 по московскому времени, истекает ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул иранским властям: они должны разблокировать Ормузский пролив и согласиться на другие уступки Вашингтону, иначе их «цивилизация погибнет и ее уже никогда не возродят». Это уже четвертый подобный ультиматум, который хозяин Белого дома выдвигает Тегерану за минувшие недели.

Фото: Alex Brandon / AP

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Его ультиматум Ирану истекает в 20:00 вторника по Вашингтону, то есть в 3:00 среды по Москве. До этого времени иранские власти должны выполнить требования США, ключевым из которых является снятие блокады Ормузского пролива.

В своем посте Дональд Трамп дал понять, что надеется на сговорчивость иранской стороны: «Теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем это сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!» (Орфография автора сохранена.)

Многие американские комментаторы пребывают в недоумении от радикальной риторики своего президента. Некоторые из них, как, например, известная журналистка телеканала CNN Кристиана Аманпур, не исключают, что Дональд Трамп сошел с ума.

И даже его бывшие влиятельные сторонники, такие как тележурналист и общественный деятель Такер Карлсон, призывают сотрудников администрации США не выполнять приказы президента и лишить его доступа к «ядерной кнопке».

Между тем Дональд Трамп ранее уже четыре раза выдвигал Ирану схожие ультиматумы, но каждый раз переносил их.

21 марта Дональд Трамп заявил: «Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной».

23 марта Дональд Трамп объявил, что отводит на переговоры пять дней: «Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее… Посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил».

26 марта Дональд Трамп продлил дедлайн еще на десять дней: «В связи с просьбой иранских властей прошу считать это заявление подтверждением того, что я приостанавливаю уничтожение энергетических объектов на 10 дней — до 20:00 понедельника, 6 апреля 2026 года (3:00 по московскому времени 7 апреля.— "Ъ "). Переговоры идут, и, несмотря на ошибочные заявления лживых СМИ, они идут очень хорошо».

5 апреля Дональд Трамп перенес ультиматум еще на сутки и предупредил: «Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном — в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот чертов Ормузский пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ! Хвала Аллаху».

Тегеран ультиматумы Вашингтона не напугали.

7 апреля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, согласно агентству ТАСС, что если Дональд Трамп претворит в жизнь угрозу «уничтожить целую цивилизацию» в Иране этой ночью, то это будет равносильно совершению самых тяжких международных преступлений. «Угрозы, сеющие страх и ужас среди гражданского населения, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Реализация таких угроз равносильна совершению самых тяжких международных преступлений»,— отметил он.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия осуждает агрессию США и Израиля против Ирана и считает недопустимыми любые удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре страны.

Елена Черненко