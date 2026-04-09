В Дагестане остаются затопленными более тысячи домов

В восьми населенных пунктах Дагестана остаются затопленными 1,09 тыс. жилых домов, 1,14 тыс. приусадебных участков и 70 участков дорог. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По оценке министерства, ситуация в республике остается напряженной. Сегодня Дагестан посетил глава МЧС Александр Куренков.

28 марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега рек и повредили объекты инфраструктуры. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В Дербентском районе прорвало плотину. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС.

