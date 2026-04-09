Глава МЧС прилетел в Дагестан

Глава МЧС Александр Куренков 9 апреля прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий наводнений. Вместе с ним в Дагестан прилетели главы Минприроды Александр Козлов и Минстроя Ирек Файзуллин.

Глава МЧС Александр Куренков (слева в центре) в Дагестане

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах», — сказал глава МЧС на совещании в аэропорту (цитата по ТАСС).

В пресс-службе МЧС уточнили, что господин Куренков «лично оценит оперативную обстановку и проконтролирует работы по ликвидации последствий», а также министр посетит пункты временного размещения и проверит обеспечение эвакуированных местных жителей.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнений в Дагестане. Ее возглавил Александр Куренков.

28 марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега рек и повредили объекты инфраструктуры. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В горных районах сошли сели и камнепады. Несколько тысяч человек эвакуировали в Дербентском районе из-за прорыва плотины. В Махачкале обрушилась секция многоэтажного дома из-за размыва фундамента. В Дагестане погибли шесть человек, пострадали 15,5 тыс., сообщил глава региона Сергей Меликов.

О том, как как тысячи волонтеров помогают жертвам наводнения — в материале «Ъ» «Дагестан затопило народной поддержкой»

Фотогалерея

Наводнение в Дагестане

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местный житель на пороге подтопленного дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Село Кадыротар

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

