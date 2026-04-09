Глава МЧС прилетел в Дагестан

Глава МЧС Александр Куренков 9 апреля прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий наводнений. Вместе с ним в Дагестан прилетели главы Минприроды Александр Козлов и Минстроя Ирек Файзуллин.

Глава МЧС Александр Куренков (слева в центре) в Дагестане

Фото: МЧС России

«Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах», — сказал глава МЧС на совещании в аэропорту (цитата по ТАСС).

В пресс-службе МЧС уточнили, что господин Куренков «лично оценит оперативную обстановку и проконтролирует работы по ликвидации последствий», а также министр посетит пункты временного размещения и проверит обеспечение эвакуированных местных жителей.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнений в Дагестане. Ее возглавил Александр Куренков.

28 марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега рек и повредили объекты инфраструктуры. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В горных районах сошли сели и камнепады. Несколько тысяч человек эвакуировали в Дербентском районе из-за прорыва плотины. В Махачкале обрушилась секция многоэтажного дома из-за размыва фундамента. В Дагестане погибли шесть человек, пострадали 15,5 тыс., сообщил глава региона Сергей Меликов.

