Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Меликов: вторая волна наводнения в Дагестане стала страшнее первой

Семьям погибших в результате наводнения в Дагестане будет оказана помощь из резервного фонда республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны», — отметил господин Меликов. Он подчеркнул, что помощь родственникам погибших должна быть оказана «немедленно».

В воскресенье в селе Кирки Кайтагского района оползень разрушил жилой дом, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также 5 апреля была прорвана дамба Геджухского водохранилища. Несколько человек подняли из воды. Позднее стало известно о гибели женщины и ребенка.

В Махачкале обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Были эвакуированы жильцы соседних домов. Глава Дагестана Меликов заявил, что «проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны». Он поручил региональному минстрою проверить ответственных лиц, выдававших разрешения на строительство.

Новости компаний Все