Меликов: вторая волна наводнения в Дагестане стала страшнее первой

Семьям погибших в результате наводнения в Дагестане будет оказана помощь из резервного фонда республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

«Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны», — отметил господин Меликов. Он подчеркнул, что помощь родственникам погибших должна быть оказана «немедленно».

В воскресенье в селе Кирки Кайтагского района оползень разрушил жилой дом, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также 5 апреля была прорвана дамба Геджухского водохранилища. Несколько человек подняли из воды. Позднее стало известно о гибели женщины и ребенка.

В Махачкале обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Были эвакуированы жильцы соседних домов. Глава Дагестана Меликов заявил, что «проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны». Он поручил региональному минстрою проверить ответственных лиц, выдававших разрешения на строительство.