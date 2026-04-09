МЧС доставило в Дагестан 23 тонны гумпомощи

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в пострадавший от наводнения Дагестан. Республику посетил глава МЧС Александр Куренков. Он лично проверит наиболее поврежденные территории, а также пункты размещения граждан.

Спецборт Ил-76 доставил груз общей массой более 23 т, в том числе мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированную воду. Ситуация в республике остается напряженной, сообщили ТАСС в МЧС.

28 марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега рек и повредили объекты инфраструктуры. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В Дербентском районе несколько тысяч человек эвакуировали из-за прорыва плотины. В общей сложности погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс., сообщал глава республики Сергей Меликов. 7 апреля в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

