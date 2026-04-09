Убийцу милиционера и его жены в 1999 году посадили на 13 лет

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве оперуполномоченного уголовного розыска столичного отдела милиции и его жены в 1999 году. Обвиняемого — знакомого погибшего и бывшего инспектора милиции — приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Убийство произошло 6 ноября 1999 года на Рязанском проспекте, о раскрытии дела СКР рассказал в ноябре 2025 года. Как выяснили следователи, фигурант с соучастником пришли домой к знакомому милиционеру, где у них произошел конфликт. Злоумышленник сначала застрелил оперуполномоченного, а затем и его супругу, боясь, что она сообщит об убийстве. Супругов нашел вернувшийся от соседей сын.

Подсудимый признал вину на допросе. Как пояснили в СКР, убийца служил в милиции в 1983-1986 годах. В 1991 и 1993 годах его проходил по делу о разбое и побеге из мест лишения свободы. В 1999 году бывший инспектор вышел на свободу. Его соучастник умер в 2014 году.

