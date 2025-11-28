СКР раскрыл совершенное 26 лет назад в Москве убийство милиционера и его жены

Следователи задержали подозреваемого в убийстве оперуполномоченного милиции уголовного розыска и его супруги в Москве в ноябре 1999 года. Им оказался один из знакомых погибшего, ранее работавший инспектором милиции. Обвиняемый частично признал вину, следствие будет ходатайствовать о его аресте в Замоскворецком районном суде Москвы, рассказали в Следственном комитета России (СКР).

Убийство произошло 6 ноября 1999 года на Рязанском проспекте. Жертв нашел их сын, находившийся в гостях в момент совершения преступления. Первоначально следователи проверяли версию, что оперуполномоченного убили из-за его работы. Однако найти подозреваемого не получилось, и дело не было раскрыто.

Силовики дополнительно допросили свидетелей, а также изучили, с кем общался милиционер накануне гибели. Показания указали на причастность к преступлению знакомого погибшего и еще одного человека. Последний умер в 2014 году.

Обвиняемый рассказал на допросе, что убил оперуполномоченного в ходе конфликта и подтвердил показания на месте преступления. В СКР отметили, что мужчина служил инспектором в 1983-1986 годах. В 1991 и 1993 годах его осудили за разбой и побег из мест лишения свободы. Бывший милиционер вышел на свободу в 1999 году.

Никита Черненко