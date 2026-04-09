Экс-комбат батальона «Югра» заявился на праймериз ЕР для выдвижения в Госдуму

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от «Единой России» (ЕР), бывший командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков на своей странице «ВКонтакте». По словам председателя, господин Аксенов намерен избраться от Нижневартовского одномандатного округа №223.

Дмитрий Аксенов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Аксенов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня он возглавляет региональную Ассоциацию ветеранов специальной военной операции (СВО), помогает боевым товарищам вернуться к мирной жизни. Дмитрий Александрович — отец троих сыновей, специально прошел педагогические курсы. Уверен: его мужество, принципиальность и умение доводить дело до конца будут востребованы в стенах Госдумы»,— написал Борис Хохряков.

Дмитрий Аксенов был избран депутатом думы ХМАО по Югорскому одномандатному округу №2 по итогам довыборов в сентябре 2024 года, которые провели в связи с уходом из представительного органа Петра Созонова. Господин Аксенов тогда набрал 8,2 тыс. голосов избирателей, опередив претендентов от КПРФ Артема Аминова (его поддержали 2,4 тыс. человек) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Александра Курпитко (1,3 тыс.). Ранее, с 2002 года, Дмитрий Аксенов работал старшим инженер-сапером в управлении внутренних дел ХМАО, в 2003-2022 годах был сотрудником организационного управления аппарата думы Югры. С сентября 2022 года по май 2024 года участвовал в специальной военной операции (СВО), командовал батальоном «Югра».

О планах властей выдвинуть Дмитрия Аксенова в Госдуму источник «Ъ-Урал» сообщал в феврале. Тогда же в разговоре с «Ъ-Урал» господин Аксенов отметил, что примет решение об участии в выборах в случае поступления соответствующего предложения. По его словам, на тот момент оно еще не поступило. В марте Дмитрий Аксенов сопровождал полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу во время его визита в ХМАО на форум «Патриоты Урала». Господина Жогу привлек стенд с информацией об экс-комбате батальона «Югра». «Его решение отправиться на фронт — поступок кристально чистый в своей мотивации. Его грудь украшена многими наградами, но главная из них — доверие земляков, избравших его осенью 2024 года депутатом думы Югры»,— говорилось о господине Аксенове.

Действующий депутат Госдумы Вадим Шувалов, избранный от Нижневартовского одномандатного округа №223 в 2021 году, намерен покинуть нижнюю палату российского парламента. Ранее он заявился на праймериз ЕР по выборы кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу. Господин Шувалов планирует избраться в региональный парламент по единому округу (партийному списку).

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы ХМАО в нижней палате российского парламента представляют три депутата от ЕР и по одному от ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев