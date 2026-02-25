Ветераны СВО Аксенов и Салахов претендуют на мандаты депутатов Госдумы от ХМАО

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Дмитрий Аксенов («Единая Россия»; ЕР) и заместитель председателя общественной палаты округа Сергей Салахов вошли в число вероятных кандидатов в депутаты Госдумы от региона на выборах в 2026 году, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Аксенов подчеркнул, что примет решение о выдвижении в случае поступления соответствующего предложения, которого, по его словам, еще нет. С этим парламентарий признал, что видел свою фамилию в списке потенциальных кандидатов. Сергей Салахов не стал комментировать «Ъ-Урал» планы об участии в выборах депутатов Госдумы.

был избран депутатом думы ХМАО по Югорскому одномандатному округу №2 по итогам довыборов в сентябре 2024 года, которые провели в связи с уходом из представительного органа Петра Созонова. Господин Аксенов набрал 8,2 тыс. голосов избирателей, опередив претендентов от КПРФ Артема Аминова (его поддержали 2,4 тыс. человек) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Александра Курпитко (1,3 тыс.). Ранее, с 2002 года, Дмитрий Аксенов работал старшим инженер-сапером в управлении внутренних дел ХМАО, в 2003-2022 годах был сотрудником организационного управления аппарата думы Югры. С сентября 2022 года по май 2024 года участвовал в специальной военной операции (СВО), командовал батальоном «Югра». Сергей Салахов работает заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва «Кедр» в Сургуте. С 2009 года он является вице-президентом Федерации бирманского бокса России и возглавляет Федерацию бирманского бокса ХМАО-Югры. В декабре 2022 года в качестве добровольца отправился на СВО, в феврале 2023 года получил ранение и после реабилитации вернулся домой. В 2025 году губернатор Руслан Кухарук утвердил 15 новых членов общественной палаты ХМАО, в число которых вошел господин Салахов. На первом заседании коллегиального органа ветерана СВО избрали заместителем председателя.

Интересы ХМАО в Госдуме представляют шесть депутатов: Ольга Ануфриева, Павел Завальный и Вадим Шувалов от ЕР (победили во всех одномандатных округах на территории региона), Владимир Сысоев от ЛДПР, Роза Чемерис от «Новых людей» и Николай Новичков от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (получили мандаты по партспискам).

Согласно рейтингу полезности депутатов Госдумы по итогам 2025 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным, наиболее продуктивными представителями ХМАО были признаны справоросс Николай Новичков (занял 71 позицию из 432), единоросс Ольга Ануфриева (89) и Роза Чемерис от «Новых людей» (205), наименее — единороссы Вадим Шувалов (235), Павел Завальный (255) и либерал-демократ Владимир Сысоев (389).

Василий Алексеев