Песков не прокомментировал сведения о возможной отставке белгородского губернатора

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Мы традиционно не комментируем»,— сказал представитель президента каналу RTVI.

«Ведомости» писали, что сменить губернатора Белгородской области могут раньше выборов, запланированных в сентябре. Как утверждал один из источников издания, возможный уход господина Гладкова связан в том числе с его здоровьем. В его пресс-службе в ответ заявили, что губернатор продолжает работу в обычном режиме. В Telegram-каналах появилась информация, что врио главы Белгородской области могут назначить замгубернатора Иркутской области Александра Шуваева.

Вячеслав Гладков был назначен врио губернатора в ноябре 2020 года. В сентябре 2021-го он выиграл выборы с 78,79% голосов. По итогам 2025 года занял второе место в рейтинге «Медиалогии» по частоте упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья.